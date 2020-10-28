التحالف العربي يدمر عددا من المسيرات أطلقها الحوثيون صوب المملكة

أعلن تلفزيون "الإخبارية" السعودي أن التحالف العربي بقيادة الرياض دمر اليوم الأربعاء عددا من الطائرات المسيرة المفخخة أطلقتها جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) اليمنية باتجاه المملكة.