أعلن قصر الرئاسة الفرنسية الإليزيه اليوم السبت، أن المبادرة الفرنسية بشأن لبنان مستمرة وغير مرتبطة بشخص، وذلك في أعقاب اعتذار مصطفى أديب عن تشكيل الحكومة الجديدة.

وكان أديب توجه بالاعتذار من الشعب اللبناني، مؤكدا أن "مبادرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يجب أن تستمر لأنها تعبر عن نية صادقة من فرنسا".

ولفت أديب الى أنه "مع وصول المجهود الى مراحله الأخيرة تبين لي أن التوافق لم يعد قائما"، مشيرا إلى أنه "سبق وأعلنت للكتل أنني لست في صدد الولوج في أي شأن سياسي وأبلغت الكتل أنني لست في صدد طرح أسماء تشكل استفزازا لها".