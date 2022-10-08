لجنة التحقيق الروسية تعلن أنها تمكنت من تحديد هوية سائق الشاحنة التي انفجرت في جسر كيرتش
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لجنة التحقيق الروسية تعلن أنها تمكنت من تحديد هوية سائق الشاحنة التي انفجرت في جسر كيرتش

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العرب اليوم - لجنة التحقيق الروسية تعلن أنها تمكنت من تحديد هوية سائق الشاحنة التي انفجرت في جسر كيرتش

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موسكو ـ العرب اليوم

لجنة التحقيق الروسية تعلن أنها تمكنت من تحديد هوية سائق الشاحنة التي انفجرت في جسر كيرتش

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لجنة التحقيق الروسية تعلن أنها تمكنت من تحديد هوية سائق الشاحنة التي انفجرت في جسر كيرتش لجنة التحقيق الروسية تعلن أنها تمكنت من تحديد هوية سائق الشاحنة التي انفجرت في جسر كيرتش



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