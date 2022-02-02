مسؤولون في الإدارة الأميركية يدرسون فرض عقوبات مالية جديدة خلال هذا الأسبوع على مليشيا الحوثي وقادتها

كشفت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، الأربعاء، أن مسؤولين في الإدارة الأمريكية يدرسون فرض عقوبات مالية جديدة خلال هذا الأسبوع على مليشيا الحوثي وقادتها.