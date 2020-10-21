انتقد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، السياسة الابتزازية التي تقوم بها تركيا مع أوروبا حول قضية المهاجرين، وذلك في القمة اليونانية المصرية القبرصية في العاصمة القرصية "نيقوسيا".