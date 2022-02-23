أردوغان: تركيا لا تعتزم التخلي عن حوارها مع روسيا أو أوكرانيا وعلى الناتو اتخاذ موقف واضح

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن أنقرة لا تستطيع التخلي عن حوارها مع روسيا أو أوكرانيا على خلفية التصعيد الحالي بينهما، داعيا حلف الناتو إلى اتخاذ موقف واضح إزاء الموضوع.