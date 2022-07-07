قال زعيم حزب العمال البريطاني كير ستارمر، إن حزبه يمكنه استخدام اقتراح عدم الثقة لإجبار جونسون على الخروج، إذا حاول البقاء في منصب رئيس الوزراء حتى أكتوبر، وفقا للجارديان.