البحرين تستدعي دبلوماسيًا عراقيًا للتنديد بتصريحات للمالكي

استدعت وزارة الخارجية في البحرين، نهاد رجب عسكر، القائم بالأعمال بالإنابة بسفارة العراق لدى المملكة، اليوم الاثنين، للتعبير عن استنكارها لتصريحات رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي، ينتقد فيها حملة المنامة على المعارضة "الشيعية".