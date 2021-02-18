فرنسا تستضيف مباحثات أوروبية أميركية بشأن ملف النووي الإيراني

قالت الخارجية الفرنسية إن وزير الخارجية سيستضيف نظيريه الألماني والبريطاني في باريس بينما ينضم إليهما وزير خارجية أمريكا أنتوني بلينكن عبر الفيديو لبحث الملف النووي الإيراني وقالت الوزارة إن الوزير جون إيف لودريان سيستضيف اليوم الخميس، في باريس وزراء خارجية جيرانها الألمان والبريطانيين لبحث مسألة إعادة إحياء اتفاق 2015 المبرم مع إيران بشأن برنامجها النووي، وذلك قبل أيام من انقضاء مهلة نهائية حددتها طهران ستفرض من بعدها قيودا على عمليات التفتيش.

من جهتها، أعربت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل عن "قلقها" حيال فشل إيران في الإيفاء بالتزاماتها وذلك خلال اتصال هاتفي أجرته مع الرئيس الإيراني حسن روحاني، وفق بيان صدر عن الناطق باسمها.