قوات أوكرانيا تستهدف خيرسون بقصف صاروخي شديد

قال مصدر في المكتب الصحفي لإدارة مقاطعة خيرسون، إن القوات الأوكرانية شنت هجوما صاروخيا قويا على المدينة وضواحيها. وقامت وسائل الدفاع الجوي التابعة للجيش الروسي في المنطقة، بالتصدي للهجوم.