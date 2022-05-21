طائرة مجهولة تقصف سيارة في مخيم مخمور شمالي العراق

أفاد مراسلنا في العراق، اليوم السبت، بأن طائرة مسيرة "مجهولة" استهدفت سيارة في مخيم مخمور شمالي البلاد وذكر مراسلنا، أن قصفا من طائرة مسيرة وفقا للمصادر الأمنية، استهدف سيارة مدنية نوع (تويوتا) وقتل كل من فيها وأضاف، أن عملية القصف وقعت في مخيم مخمور الذي يضم لاجئين من أكراد تركيا ويتوقع أن يكون الاستهداف طال عناصر من حزب العمال الكردستاني بطائرة تابعة للجيش التركي.