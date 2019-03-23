رئيسة وزراء نيوزيلندا تتلقي تهديدات بالقتل بعد تعاطفها مع ضحايا الهجوم المتطرف

ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن الشرطة النيوزيلندية تجري تحقيقا حول تغريدتين على الأقل تضمنتا تهديدات بالقتل ل رئيسة وزراء نيوزيلندا، "جاسيندا أرديرن"، بعد تعاطفها مع ضحايا الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدين قبل نحو أسبوع.

وأدارت "أرديرن"، باقتدار واحدة من أحلك محطات العنف في تاريخ البلاد، بحسب ما ذكرت قناة "سكاي نيوز".

وتم إرسال تغريدة تحمل صورة سلاح إلى حساب رئيسة وزراء نيوزيلندا إلى جانب نص يوحي بالتهديد "أنت القادمة"، ثم جرى تغريد الصورة مرة ثانية في "تويتر".

وأشارت الصحيفة إلى أن الصورة ظلت في موقع تويتر لمدة 48 ساعة ثم قامت منصة التواصل الاجتماعية بحذف الحساب الذي أرسلها، في الرابعة عصرا من يوم الجمعة.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم تويتر قوله إن الموقع اتخذ إجراءات سريعة بعد تلقيه إفادة بشأن التغريدة، وأوضح أن الحساب كان ينشط منذ مدة في الترويج لأفكار تدافع عن تفوق العرق الأبيض.