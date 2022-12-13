 عشرات المستوطنين الإسرائيليين يقتحمون ساحات المسجد الأقصى المبارك

اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك، من باب المغاربة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية فى القدس المحتلة، بأن عشرات المستوطنين الإسرائيليين اقتحموا المسجد الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية فى باحاته، وأدوا طقوسًا تلمودية، وتلقوا شروحات مزورة حول أسطورة "هيكلهم"، بينما فرضت شرطة الاحتلال المتمركزة على أبواب الأقصى قيودا على دخول المصلين للمسجد.