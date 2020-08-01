الكويت تحظر الرحلات الجوية لعدد من البلدان تقول إنها تشكل خطورة بسبب تفشي فيروس كورونا من بينها مصر ولبنان
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الكويت تحظر الرحلات الجوية لعدد من البلدان تقول إنها تشكل خطورة بسبب تفشي فيروس كورونا من بينها مصر ولبنان

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العرب اليوم - الكويت تحظر الرحلات الجوية لعدد من البلدان تقول إنها تشكل خطورة بسبب تفشي فيروس كورونا من بينها مصر ولبنان

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الكويت تحظر الرحلات الجوية لعدد من البلدان تقول إنها تشكل خطورة بسبب تفشي فيروس كورونا من بينها مصر ولبنان

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الكويت تحظر الرحلات الجوية لعدد من البلدان تقول إنها تشكل خطورة بسبب تفشي فيروس كورونا من بينها مصر ولبنان الكويت تحظر الرحلات الجوية لعدد من البلدان تقول إنها تشكل خطورة بسبب تفشي فيروس كورونا من بينها مصر ولبنان



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