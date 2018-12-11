وزير الخارجية التركي يجري مباحثات مع الأمم المتحدة بشأن مقتل خاشقجي

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو ، اليوم الثلاثاء، إن بلاده تجري مباحثات مع الأمم المتحدة، بشأن تحقيقات مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، الذي قتل داخل قنصلية بلاده في إسطنبول.

وذكر الوزير التركي، في مؤتمر صحفي في أنقرة، "بدأت طلبات إجراء تحقيق دولي في القضية، ونحن مستمرون في المحادثات مع الأمم المتحدة في هذا الشأن".

وأضاف "توقعنا هو أن الأمر لا يكون ضروريا، وللمملكة العربية السعودية تتعاون من أجل الكشف عن المسؤولين عن الجريمة".

وتابع "هناك مطالب من داخل الأمم المتحدة بضرورة فتح تحقيق دولي في قضية مقتل خاشقجي، ولا زلنا نبحث الأمر مع الأمين العام للأمم المتحدة".

المصدر سبوتنيك