مقتل عميد في الجيش العراقي خلال تدخل قواته لفض نزاع عشائري جنوب البلاد

أفاد مراسلنا في العراق، اليوم الأربعاء، بمقتل عميد في الجيش العراقي خلال تدخل قواته لفض نزاع عشائري بجنوب البلاد وذكر مراسلنا، أن العميد علي جميل عبد خلف، مدير استخبارات قيادة عمليات سومر، قتل الليلة الماضية بمحافظة ذي قار بجنوب العراق وأضاف، أن العميد خلف تدخل أمس لفض نزاع عشائري بين عشيرتين، لكنه قتل برصاص الاشتباك المسلح بين الطرفين.