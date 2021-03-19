الكرملين يصرح عرض بوتن لإجراء محادثات مباشرة على الإنترنت مع الرئيس الأميركي جو بايدن لا يزال قائما
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مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية يدين تعرّض مصفاة الرياض لاعتداء إرهابي بطائرات مسيرة ويشجب هذه الأعمال التخريبية التي تستهدف أمن إمدادات الطاقة مصدر مسؤول بوزارة الطاقة السعودية يصرح تعرض مصفاة تكرير البترول في الرياض لاعتداء بطائرات مُسيّرة مصدر مسؤول بوزارة الطاقة السعودية يعلن السيطرة على الحريق في المصفاة ولا إصابات أو وفيات كما لم تتأثر إمدادات البترول ومشتقاته مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية يدين تعرّض مصفاة الرياض لاعتداء إرهابي بطائرات مسيرة ويشجب هذه الأعمال التخريبية التي تستهدف أمن إمدادات الطاقة وزير الإعلام المصري يصرح الخطوة بادرة طيبة من الجانب التركي وتخلق مناخا ملائما لبحث الملفات محل الخلافات بين الدولتين قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا تسفر عن مواجهات نارية وزير الإعلام المصري يرحب بقرار تركيا الخاص بإلزام القنوات المعادية لمصر بمواثيق الشرف الإعلامية الكرملين يعلن روسيا تستخدم القنوات الدبلوماسية لإتاحة خيارات لعقد فعالية تجمع بوتن وبايدن الكرملين يصرح لا يمكن تجاهل تصريحات بايدن عن بوتن الكرملين يصرح عرض بوتن لإجراء محادثات مباشرة على الإنترنت مع الرئيس الأميركي جو بايدن لا يزال قائما
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الكرملين يصرح عرض بوتن لإجراء محادثات مباشرة على الإنترنت مع الرئيس الأميركي جو بايدن لا يزال قائما

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العرب اليوم - الكرملين يصرح عرض بوتن لإجراء محادثات مباشرة على الإنترنت مع الرئيس الأميركي جو بايدن لا يزال قائما

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
موسكو - العرب اليوم

الكرملين يصرح عرض بوتن لإجراء محادثات مباشرة على الإنترنت مع الرئيس الأميركي جو بايدن لا يزال قائما

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الكرملين يصرح عرض بوتن لإجراء محادثات مباشرة على الإنترنت مع الرئيس الأميركي جو بايدن لا يزال قائما الكرملين يصرح عرض بوتن لإجراء محادثات مباشرة على الإنترنت مع الرئيس الأميركي جو بايدن لا يزال قائما



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