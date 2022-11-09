مقتل 55 جنديًا روسيًا وتدمير معداتهم العسكرية في جنوب أوكرانيا

أعلنت قيادة العمليات الجنوبية بالجيش الأوكرانى، صباح اليوم الأربعاء، أن القوات المسلحة تمكنت خلال الـ24 ساعة الماضية من قتل 55 جنديًا روسيًا وتدمير أربع دبابات.