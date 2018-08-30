قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة فلسطينيين جنوب بيت لحم

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي،اليوم ، ثلاثة فلسطينيين من بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم.
وأفادت مصادر أمنية ومحلية في بيت لحم، أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بيت فجار واعتقلت خالد محمد طقاطقة ، وسند ماجد طقاطقة ، بعد دهم منزلي ذويهما، وتفتيشهما.
من جهة أخرى قال منسق لجنة مقاومة الجدار والاستيطان في بلدة الخضر أحمد صلاح ، إن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب شريف محمد صبيح ، بعد دهم منزل والده في منطقة الجامع الكبير في البلدة.
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نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية صورا جديدة لعارضة الأزياء الأميركية، هايلي بالدوين، برفقة خطيبها مغنّي البوب الكندي جاستن بيبر، أثناء تجولهما في أحد شوارع مدينة لوس أنجلوس الأميركية، مساء الثلاثاء، متوجهين إلى أحد المطاعم لتناول العشاء. وظهر المغني الشهير البالغ من العمر 24 عاما، بإطلالة أنيقة، إلى جانب حبيبته الملتفة ذراعه حولها، واختارت هايلي بلوزة أنيقة بيضاء اللون وقميصا طويلا بنقشة الفهد يكاد يصل إلى الكاحل، ونسقتهما مع بنطلون جينز الذي أضافت له حزاما باللون الأسود، وأكملت إطلالتها بعدد قليل من القلائد الذهبية وزوج من الأقراط الدائرية، كما انتعلت زوجا من الشباشب المريحة وصففت شعرها الأشقر وربطته للوراء في كعكة صغيرة، كما أضافت المكياج الناعم والطبيعي، أما جاستين فظهر مرتديا ملابس كاجوال غير رسمية، إذ اختار بنطلونا من القماش مخملي اللون والذي زين بشريط رفيع من نقشة الفهد، بالإضافة إلى تي
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