قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة فلسطينيين جنوب بيت لحم

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي،اليوم ، ثلاثة فلسطينيين من بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية في بيت لحم، أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بيت فجار واعتقلت خالد محمد طقاطقة ، وسند ماجد طقاطقة ، بعد دهم منزلي ذويهما، وتفتيشهما.

من جهة أخرى قال منسق لجنة مقاومة الجدار والاستيطان في بلدة الخضر أحمد صلاح ، إن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب شريف محمد صبيح ، بعد دهم منزل والده في منطقة الجامع الكبير في البلدة.