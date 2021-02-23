طائرات تركية تقصف قريتين في محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق
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طائرات تركية تقصف قريتين في محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق

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العرب اليوم - طائرات تركية تقصف قريتين في محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق

طائرات تركية تقصف مناطق في إقليم كردستان العراق
بغداد - العرب اليوم

طائرات تركية تقصف قريتين في محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق

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طائرات تركية تقصف قريتين في محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق طائرات تركية تقصف قريتين في محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق



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خطفت سيرين عبد النور وريا أبي راشد الأنظار من بين إطلالات النجمات العربيات خلال عطلة نهاية الأسبوع، ورغم أن كل نجمة تألقت بلوك مختلف هناك ما جمع بين إطلالتهما، وجعلهما تستحقات لقب الأجمل بين إطلالات النجمات العربيات هذا الأسبوع.بدت سيرين عبد النور ساحرة بإطلالة ربيعية من مجموعة دار فالنتينو سيرين بالأصفر وريا بالأسود، تألقت النجمتان بفستانين أنيقين حملا توقيع دار فالنتينو Valentino وزيّنتهما نقشة الورود. نشرت سيرين عبد النور صوراً على صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي من جلسة تصوير جديدة لها خضعت لها على شاطئ البحر وتحت أشعة الشمس الدافئة. فبدت ساحرة بإطلالة ربيعية من مجموعة دار فالنتينو، القماش الذي صّنع من قماش الشيفون الأصفر مع طبعة الورود الكبيرة تميّز بياقته العالية وقصته الواسعة مع فتحة الساق الجانبية، وإنسدل القما...المزيد

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