وفاة بائع ملابس أثر سقوطه أسفل عجلات قطار في الإسكندرية‎

توفي بائع ملابس، بعد ان اختل توازنه وسقط أسفل عجلات القطار رقم 4078 خط أبو قير، المتجه لمحطة قطار أبو قير، وذلك بمحطة قطار باكوس، بدائرة قسم شرطة ثان الرمل.

تلقى اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من العميد مأمور قسم شرطة ثان الرمل، من إدارة شرطة النجدة، باصطدام قطار خط أبو قير بشخص بمحطة قطار باكوس وتوفي.

بالانتقال والفحص، تبين أنه أثناء استقلال م ح ح 52 سنة بائع ملابس مقيم المندرة قبلي دائرة قسم ثان المنتزه القطار رقم 4078 خط أبو قير المتجه لمحطة قطار أبو قير دائرة القسم، إختل توازنه وسقط أسفل عجلات القطار مما أدي لوفاته.

بسؤال نجله" ش م ح"، 18 سنة، عامل، مقيم بذات العنوان، أيد ما جاء بالفحص، ولم يتهم أحد بالتسبب في وفاة والده، لم يؤثر ذلك على حركة سير القطارات، تم إخطار النيابة العامة وأمرت بنقل الجثة لمشرحة الإسعاف "تم النقل"، وكُلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وتم تحرر المحضر رقم 7816/ 2018 إداري قسم شرطة ثان الرمل.