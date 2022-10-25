مقتل وإصابة 3 أشخاص جراء إطلاق نار في بريطانيا

أعلنت شرطة العاصمة البريطانية اليوم الثلاثاء، أن شخصين اثنين لقيا حتفهما فيما أصيب آخر بجروح خطيرة إثر تعرضهم لإطلاق نار في منطقة "إلفورد" الواقعة شرقي العاصمة "لندن".