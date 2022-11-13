الجيش الروسي يسلم مساعدات إنسانية لسكان قرية في محافظة حلب السورية

سلمت وحدات من الجيش الروسي مساعدات إنسانية لأكثر من 300 شخص في قرية تل ماسح بمحافظة حلب في شمال سوريا. وقام عناصر من القوات الروسية في المركز الروسي للمصالحة في سوريا، بتوزيع طرود غذائية على المدنيين في قرية تل ماسح الذين هم في أمس الحاجة إلى المساعدة. وتم توزيع أكثر من 300 عبوة غذائية بوزن إجمالي يبلغ حوالي 3 أطنان. وتحتوي كل عبوة على المواد الغذائية الاساسية كالأرز والسكر ومستلزمات ضرورية أخرى.