ماكرون يعلن أن فرنسا ستقدم مساعدات طارئة للبنان ويؤكد أن الأزمة اللبنانية نتيجة نظام سياسي ضعيف

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن فرنسا ستقدم مساعدات طارئة بأكثر من 100 مليون يورو للبنان، كما ستقوم فرنسا بإرسال 500 ألف جرعة من لقاحات كوفيد للبنان، مؤكداً أن أزمة لبنان ليست نتيجة قضاء وقدر بل نتيجة نظام سياسي يعاني خللا وظيفيا .