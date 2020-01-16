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وزير خارجية الاتحاد الأوروبي يحض إيران على الحفاظ على الاتفاق النووي

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العرب اليوم - وزير خارجية الاتحاد الأوروبي يحض إيران على الحفاظ على الاتفاق النووي

الاتحاد الأوروبي
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وزير خارجية الاتحاد الأوروبي يحض إيران على الحفاظ على الاتفاق النووي.

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وزير خارجية الاتحاد الأوروبي يحض إيران على الحفاظ على الاتفاق النووي وزير خارجية الاتحاد الأوروبي يحض إيران على الحفاظ على الاتفاق النووي



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