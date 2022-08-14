انفجار يهز مركزاً تجارياً في يريفان

أفادت وزارة الطوارئ الأرمنية بأن انفجارا وقع في مركز التسوق "سورمالو" في العاصمة يريفان اليوم الأحد، وأن هناك عددا من الإصابات. وقال المتحدث باسم الوزارة هايك كوستانيان: "حدث انفجار في مركز التسوق سورمالو واندلع حريق. وهناك مصابون، وفقا للمعلومات الأولية،"، مضيفا أن فرقا من رجال الإطفاء تعمل في الموقع.