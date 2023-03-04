أوكرانيا تصد أكثر من 150 هجوما روسيا في خمسة اتجاهات

أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية اليوم السبت، أن القوات الأوكرانية تمكنت من صد أكثر من 150 محاولة هجوم روسية في خمسة اتجاهات.

وأضافت هيئة الأركان العامة - في بيان لها - أن قوات الجيش الأوكراني تمكنت من صد الهجمات الروسية في كوبيانسك وليمان وباخموت وأفديفكا وشاختارسك.. حسبما ذكرت وكالة أنباء /يوكرين فورم/ الأوكرانية.

وذكر البيان أنه خلال الساعات الـ24 الماضية، شن الاتحاد الروسي 32 غارة و6 ضربات صاروخية، وأطلق 84 مرة من أنظمة الصواريخ متعددة الإطلاق، بما في ذلك على البنية التحتية المدنية.. ولا يزال التهديد بضربات صاروخية من قبل الروس كبيرا في جميع أنحاء أوكرانيا".