انفجار في أحد مساجد العاصمة الأفغانية ولا أنباء عن إصابات أو ضحايا

وقع انفجار، اليوم الجمعة، في أحد المساجد في العاصمة الأفغانية كابول، وذلك حسبما أفادت قناة "طلوع نيوز". وأشارت القناة إلى أنه لا توجد حتى الآن معلومات عن وقوع مصابين أو ضحايا جراء الانفجارمنذ سيطرة حركة طالبان على مقاليد السلطة في أفغانستان العام الماضي بعد إطاحة الحكومة المدعومة من واشنطن، تراجعت وتيرة التفجيرات لكن تنظيم "داعش" واصل هجماته على أهداف يتهمها بالهرطقة.

