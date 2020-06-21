شكري يقول نشر تركيا للميليشيات في ليبيا تهديد للأمن القومي المصري
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شكري يقول نشر تركيا للميليشيات في ليبيا تهديد للأمن القومي المصري

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العرب اليوم - شكري يقول نشر تركيا للميليشيات في ليبيا تهديد للأمن القومي المصري

سامح شكري وزير الخارجية المصري
القاهرة - العرب اليوم

شكري يقول نشر تركيا للميليشيات في ليبيا تهديد للأمن القومي المصري

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شكري يقول نشر تركيا للميليشيات في ليبيا تهديد للأمن القومي المصري شكري يقول نشر تركيا للميليشيات في ليبيا تهديد للأمن القومي المصري



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