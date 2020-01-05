السعودية تندد بالتصعيد التركي في ليبيا

ذكرت وزارة الخارجية السعودية في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية أن المملكة تندد "بالتصعيد التركي الأخير" في الشأن الليبي وبموافقة البرلمان التركي على إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا وتعتبر ذلك انتهاكا لقرارات مجلس الأمن.

وجاء في البيان :"تؤكد المملكة أن هذا التصعيد التركي يشكل تهديداً للأمن والاستقرار في ليبيا وتهديداً للأمن العربي والأمن الإقليمي.. كونه تدخلاً في الشأن الداخلي لدولة عربية في مخالفة سافرة للمبادئ والمواثيق الدولية".