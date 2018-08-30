السيسى يشهد حلف اليمين لـ3 نواب لوزراء الخارجية والنقل والصحة

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم أداء نواب لثلاثة وزراء اليمين الدستورية، وهم: السفير حمدى سند لوزا نائباً لوزير الخارجية للشئون الأفريقية، والدكتور عمرو عبد السلام قنديل شعت نائباً لوزير النقل لشئون السكك الحديدية ومتروالأنفاق، والدكتور تامر محمد عصام نائباً لوزير الصحة والسكان لشئون الدواء.