اشتيه يأمل بأن يؤدي انتخاب بايدن إلى العودة للمسار السياسي

أعرب رئيس الحكومة الفلسطيني محمد اشتيه عن أمله في أن يشكل انتخاب جو بايدن رئيسا لأمريكا، بارقة أمل للعمل على مسار سياسي جدي مستند إلى الشرعية الدولية والعمل على إنهاء الصراع وأضاف اشتيه في مستهل اجتماع الحكومة قائلا: "نتطلع إلى علاقات ثنائية مبنية على أساس قيم الحق والعدل والمساواة لتحقيق الأمن والسلام".

وفي شأن استمرار إسرائيل بمصادرة الأراضي وبناء المستوطنات، قال اشتيه إن "الاستيطان عدو السلام، وإن إسرائيل يجب أن توقف مخططاتها الاستيطانية ومصادرة الأراضي"، مشيرا إلى أن "عدد المستوطنين في الضفة والقدس بلغ 750 ألف مستوطن، وهم يشكلون 25% من مجمل سكان الضفة الغربية" وقال "على إسرائيل أن تختار بين حل الدولتين أو الذوبان الديمغرافي لأننا نفوقهم عددا".

وفيما يتعلق بفيروس كورونا، قال اشتيه إن لجنة الطوارىء تدارست قبل يومين الوضع الوبائي في فلسطين واطلعت على عدد الإصابات اليومية، مضيفا أنه بهدف اجتناب أي إغلاقات فقد قررنا "تشديد الاجراءات المتمثلة بالالتزام بالكمامة ومنع الازدحام والتجمهر ووضعنا بروتوكولا مشددا للصلاة وسيتم تغليظ العقوبات على المخالفين".

المصدر: معا