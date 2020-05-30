إيران تسجل 2282 إصابة كورونا جديدة والإجمالي 148950 حالة
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إيران تسجل 2282 إصابة كورونا جديدة والإجمالي 148950 حالة

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العرب اليوم - إيران تسجل 2282 إصابة كورونا جديدة والإجمالي 148950 حالة

انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19)
طهران - العرب اليوم

أعلنت وزارة الصحة فى إيران، اليوم السبت، عن تسجيل 2282 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد أو كوفيد19 و57 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الصحة الإيرانية إن إجمالي عدد إصابات كورونا وصل إلى 148950 والوفيات بلغت 7734 حالة وفاة.

وأكدت الصحة الإيرانية إن 2533 مصاب بفيروس كورونا بحالة حرجة.

وأفادت أن عدد المتعافين بفيروس كورونا وصل إلى 116827 شخص.

 

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إيران تسجل 2282 إصابة كورونا جديدة والإجمالي 148950 حالة إيران تسجل 2282 إصابة كورونا جديدة والإجمالي 148950 حالة



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