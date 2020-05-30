إيران تسجل 2282 إصابة كورونا جديدة والإجمالي 148950 حالة

أعلنت وزارة الصحة فى إيران، اليوم السبت، عن تسجيل 2282 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد أو كوفيد19 و57 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الصحة الإيرانية إن إجمالي عدد إصابات كورونا وصل إلى 148950 والوفيات بلغت 7734 حالة وفاة.

وأكدت الصحة الإيرانية إن 2533 مصاب بفيروس كورونا بحالة حرجة.

وأفادت أن عدد المتعافين بفيروس كورونا وصل إلى 116827 شخص.