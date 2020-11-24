الطوارئ الروسية تعلن احتجاز 6 أطفال كرهائن على يد رجل مسلح بمدينة سان بطرسبورغ الروسية

قال مصدر في أجهزة الطوارئ الروسية، اليوم الثلاثاء، إن رجلا مسلحا تحصن في إحدى شقق مبنى في مدينة سان بطرسبورغ، وفيها ستة أطفال وأضاف المصدر أن أجهزة الأمن تخوض مفاوضات مع الرجل، مشيرا إلى أن المعلومات الأولية تشير إلى أن الأخير في حالة سكر.