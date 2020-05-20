البرازيل تسجل 1179 حالة وفاة بفيروس كورونا في يوم واحد

سجلت البرازيل اليوم 1179 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد وهو أعلى معدل للوفيات في البرازيل .

وأوضحت وزارة الصحة البرازيلية أن إجمالي حالات الوفيات ارتفع إلى 17971 والإصابات المؤكدة إلى 271628.