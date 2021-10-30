الكويت تستدعي سفيرها من لبنان وتطلب من القائم بالأعمال اللبناني لديها مغادرة أراضيها خلال 48 ساعة

استدعت وزارة الخارجية الكويتية، سفيرها من لبنان، وطلبت مغادرة القائم بأعمال السفارة اللبنانية لديها خلال 48 ساعة، وذلك علي خلفية تصريح وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي.