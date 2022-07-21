اختفاء وثائق الخدمة السرية عن اقتحام الكونغرس الوكالة سلمت نصًا واحدًا للجنة 6 يناير

اتهمت لجنة تحقيقات الكونجرس جهاز الخدمة السرية باحتمال انتهاكه لقوانين السجلات الفيدرالية بعد إخفاقه فى الحفاظ على البيانات، بما فى ذلك معلومات متعلقة باقتحام مبنى الكابيتول فى السادس من يناير 2021.