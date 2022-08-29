إغلاق المنطقة الخضراء الحكومية بالكامل منعا لتدفق المتظاهرين إليها

أفاد مراسلنا في العراق، اليوم الاثنين، بأن السلطات العراقية أغلقت المنطقة الخضراء الحكومية بالكامل وذكر مراسلنا أن قرار إغلاق المنطقة الخضراء صدر عن الحكومة العراقية لمنع تدفق المتظاهرين من مناطق شرقي العاصمة إليها. وأشار مراسلنا إلى أن القوات العراقية دعت المتظاهرين إلى الانسحاب من المنطقة الخضراء.