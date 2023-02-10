مقتل شاب بالرصاص قرب ساحة تايمز سكوير

قُتل شاب بالرصاص،في نيويورك قرب ساحة تايمز سكوير، أحد أهم المواقع في المدينة الكبرى حيث يُمنع مبدئيا حمل السلاح أثناء التجول، بحسب ما أعلنت الشرطة. وتدخلت شرطة نيويورك قرابة الساعة 17:30 (22:30 ت غ) لإغاثة شاب أصيب بالرصاص في صدره، عند تقاطع الجادتين 8 و44 في مانهاتن، أمام مطعم للوجبات السريعة.

وأوضح ناطق باسم الشرطة عبر رسالة إلكترونية أن الشاب “توفي متأثراً بإصابته” إثر نقله إلى المستشفى، قائلا إن “أحداً لم يُوقف في القضية، والتحقيق يتواصل”.

وذكرت صحيفة “نيويورك ديلي نيوز”، استناداً إلى شاهد عيان، أن الشاب قضى في إطلاق نار شارك فيه شخصان لاذا بالفرار.

ولفت المصدر عينه إلى أن إطلاق النار تسبب في بادئ الأمر بهلع في هذا الحي السياحي البارز، “وسُجل تدافع بين الناس خلال محاولتهم الفرار”.

وتُعتبر ساحة تايمز سكوير في نيويورك من أشهر المواقع حول العالم، وهي عبارة عن تقاطع وباحة واسعة في قلب مانهاتن محاطة بلافتات إعلانية إلكترونية عملاقة تبقى مضاءة ليلاً نهاراً للزائرين الذين يبلغ عددهم 50 مليوناً كل عام.