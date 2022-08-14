عشرات القتلى والجرحى بحريق كنيسة في مصر

لقي عشرات المواطنين مصرعهم وأصيب آخرون إثر حريق اندلع بكنيسة أبو سيفين بمنطقة إمبابة في مصر، وسط جهود رجال الحماية المدنية لمحاصرة الحريق وإخماده.