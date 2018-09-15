بدأ الجيش الروسي بتسليح قوات العمليات الخاصة بمدفع هاون جديد من طراز "غال" كاتم للصوت والذي أنتجته شركة "بوريفيستنيك" في مدينة نيجني نوفغورود الروسية.

ويتميز السلاح الجديد "هاون 2 بي 25 غال " بعدد إطلاقاته التي تصل إلى 15 قذيفة في الدقيقة ولكنه يستطيع عند الضرورة أن يطلق 30 قذيفة في الدقيقة إضافة إلى قدرته على كتم صوته.