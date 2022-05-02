الشرطة الإسرائيلية تُعلن اعتقال فلسطينيين اثنين بزعم تهريب أسلحة من الأردن

أعلنت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الاثنين، اعتقال فلسطينيين اثنين من بيت لحم بزعم محاولة تهريب أسلحة من الأردن وقالت الشرطة عبر حسابها في "تويتر": "قامت عناصر من الشرطة، بمساعدة سلاح الجو الإسرائيلي، باعتقال اثنين من المشتبه بهم الليلة الماضية بالقرب من تل عراد، في النقب بجنوب البلاد، ومصادرة حوالي 20 مسدسا، بقيمة حوالي نصف مليون شيكل، في سيارتهما".