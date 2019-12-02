رئيس الوزراء الاثيوبي متهم بإثارة عدم الاستقرار في جنوب السودان والصومال

بعد أشهر قليلة من فوزه بجائزة نوبل للسلام، يواجه رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، اتهامات بتدخله في شؤون الدول المجاورة، بحسب ما ذكرت "ديلي مونيتور".

في نوفمبر الماضي، اتهم تقريران للأمم المتحدة أبي أحمد بعدم الحرص على إحلال السلام في جنوب السودان وإثارة عدم الاستقرار في الصومال؛ ، ولم يبذل الجهد الكافي لإحلال السلام في الدولتين خلال رئاسته لمجموعة دول" إيجاد IGAD"، وهي الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية .