التحالف العربي يعلن عن إحباط هجوم نفذه الحوثيون بزورقين مفخخين جنوب البحر الأحمر

أعلن التحالف العربي عن إحباطه هجوما نفذته جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) اليمنية في جنوب البحر الأحمر بواسطة زورقين مفخخين.وأكد التحالف أنه دمر زورقين مفخخين مسيرين تابعين للحوثيين قبالة ميناء الصليف في محافظة الحديدة غرب اليمن، قبل تنفيذ الهجوم، محملا "أنصار الله" المسؤولية عن تهديد خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية.