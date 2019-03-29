أبو الغيط يشيد بالجهود المتميزة التي بذلتها تونس للإعداد للقمة العربية
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أبو الغيط يشيد بالجهود المتميزة التي بذلتها تونس للإعداد للقمة العربية

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العرب اليوم - أبو الغيط يشيد بالجهود المتميزة التي بذلتها تونس للإعداد للقمة العربية

أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية
تونس - العرب اليوم

أشاد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بالجهود المتميزة التي بذلتها السلطات التونسية في الإعداد لاستضافة القمة العربية، مشيرا إلى أنها كانت محل تقدير كبير من كافة الوفود المشاركة.

جاء ذلك في خلال اللقاء الذي عقده أبو الغيط مع خميس الجهيناوي، وزير الشئون الخارجية للجمهورية التونسية على هامش الاجتماعات الوزارية التحضيرية للقمة العربية الثلاثين المقرر عقدها بعد غد.

وصرح السفير محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام اليوم الجمعة، بأن اللقاء شهد تناول آخر تطورات الاستعدادات لانعقاد القمة وأهم الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال.

وقال إن الأمين العام حرص على الإشادة في هذا الإطار بالجهود المتميزة التي بذلتها السلطات التونسية في الإعداد لاستضافة القمة والتي كانت محل تقدير كبير من كافة الوفود المشاركة.
وأكد أبو الغيط التزام الأمانة العامة للجامعة العربية بتسخير كافة خبراتها وإمكاناتها في العمل والتعاون مع الجانب التونسي من أجل إنجاح هذه القمة وتحقيق النتائج المرجوة من ورائها، وبما من شأنه مخاطبة أولويات العمل العربي المشترك، خاصة في المجالات التي ترتبط بشكل مباشر باحتياجات المواطن العربي.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الأمين العام ناقش أيضاً في هذا الإطار مع الوزير التونسي الأبعاد الخاصة بعدد من الموضوعات الهامة المطروحة على جدول الأعمال وعلى رأسها تطورات القضية الفلسطينية، والأوضاع في كل من سوريا وليبيا واليمن، والتطورات الأخيرة فيما يخص الجولان السوري المحتل، والجهود العربية في مجال مكافحة الإرهاب، إضافة إلى حزمة مشاريع القرارات التي ستطرح أمام القادة العرب والمرتبطة بالملفات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية.

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أبو الغيط يشيد بالجهود المتميزة التي بذلتها تونس للإعداد للقمة العربية أبو الغيط يشيد بالجهود المتميزة التي بذلتها تونس للإعداد للقمة العربية



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أبو الغيط يشيد بالجهود المتميزة التي بذلتها تونس للإعداد للقمة العربية أبو الغيط يشيد بالجهود المتميزة التي بذلتها تونس للإعداد للقمة العربية



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