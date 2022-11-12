أوكرانيا تعلن مقتل 30 جنديا روسيا في منطقة «تشيرفوني»
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أوكرانيا تعلن مقتل 30 جنديا روسيا في منطقة «تشيرفوني»

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العرب اليوم - أوكرانيا تعلن مقتل 30 جنديا روسيا في منطقة «تشيرفوني»

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كييف ـ العرب اليوم

شن الجيش الأوكراني، أمس الجمعة، ضربات دقيقة على مقر للقوات الروسية، في قرية «تشيرفوني ماياك» بمنطقة خيرسون، ما أسفر عن مقتل أكثر من 30 جنديا .

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أوكرانيا تعلن مقتل 30 جنديا روسيا في منطقة «تشيرفوني» أوكرانيا تعلن مقتل 30 جنديا روسيا في منطقة «تشيرفوني»



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