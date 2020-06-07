قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيين جنوب بيت لحم

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، شابين فلسطينيين، من بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم. وأفادت مصادر أمنية ومحلية في البلدة، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين بعد أن داهمت منزلي ذويهما وفتشتهما.