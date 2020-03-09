قوى الحرية والتغيير يدعو الشعب في الخرطوم للتوجه إلى ساحة الحرية لإظهار وحدتنا وتلاحمنا
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قوى الحرية والتغيير يدعو الشعب في الخرطوم للتوجه إلى ساحة الحرية لإظهار وحدتنا وتلاحمنا

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العرب اليوم - قوى الحرية والتغيير يدعو الشعب في الخرطوم للتوجه إلى ساحة الحرية لإظهار وحدتنا وتلاحمنا

قوي الحرية والتغيير
الخرطوم - العرب اليوم

قوى الحرية والتغيير يدعو الشعب في الخرطوم للتوجه إلى ساحة الحرية لإظهار وحدتنا وتلاحمنا.

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قوى الحرية والتغيير يدعو الشعب في الخرطوم للتوجه إلى ساحة الحرية لإظهار وحدتنا وتلاحمنا قوى الحرية والتغيير يدعو الشعب في الخرطوم للتوجه إلى ساحة الحرية لإظهار وحدتنا وتلاحمنا



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