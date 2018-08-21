بوتين يهنى مسلمي روسيا بمناسبة عيد الأضحى

هنأ الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" مسلمي روسيا بمناسبة عيد الأضحى المبارك .

وقال بوتين في كلمته وبحسب الكرملين: "من المهم أنه حتى اليوم، القيم الحقيقية للإسلام مستمرة لتكون بمثابة الأساس للحياة الروحية للمسلمين في روسيا، تساهم في توحيد الناس، مواصلة تقاليد حسن الجوار بين ممثلي مختلف الشعوب، والأديان والثقافات، التي لديها جذور تاريخية عميقة في بلدنا".

وأشار الرئيس الروسي في تهنئته الى أن " عيد الأضحى يدعو إلى الخير والعدالة، والتراحم عبر الأجيال والتقوى"مؤكدا في الوقت ذاته على قيم الدين الإسلامي الأصيلة التي تساهم في التقريب بين الناس ومواصلة تقاليد حسن الجوا ر".