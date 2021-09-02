بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا تدعو إلى الشروع في عملية نزع السلاح

دعت بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا إلى الشروع في عملية نزع السلاح وإعادة الإدماج وإصلاح قطاع الأمن وإحكام سيطرة الدولة الليبية كما ناشدت جميع الأطراف في طرابلس إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس